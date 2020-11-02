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Adana’da yıldırım düşen anız balyaları alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 16:25 | Son Güncelleme

Adana’da bir tesisin enerji üretiminde kullandığı anız balyalarına sabah saatlerinde düşen yıldırım sonucu çıkan yangın devam ediyor.Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Zağarlı Mahallesi’nde bir tesisin enerji üretiminde kullandığı anız balyalarının depolandığı alana sabah saatlerinde yıldırım düştü.

Adana’da bir tesisin enerji üretiminde kullandığı anız balyalarına sabah saatlerinde düşen yıldırım sonucu çıkan yangın devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Zağarlı Mahallesi’nde bir tesisin enerji üretiminde kullandığı anız balyalarının depolandığı alana sabah saatlerinde yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu balyalar tutuşarak alev aldı. Çevredeki köylülerin yangını görmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler yangını söndürmeye çalışırken, köylüler de yangının narenciye bahçelerine sıçramaması için seferber oldu. Köylüler, yangına tarım aletleriyle müdahale etmeye başladı.
Ekiplerin müdahalesi devam ederken, yangının 2-3 gün sürebileceği öğrenildi.

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