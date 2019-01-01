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Adana'da yılın ilk bebeği "Zeynep" oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 01:53 | Son Güncelleme

Adana Şehir Hastanesinde gerçekleşen doğumla 2019'un ilk bebeği dünyaya geldi

Adana Şehir Hastanesinde gerçekleşen doğumla 2019'un ilk bebeği dünyaya geldi.

Hastaneye başvuran Leyla ve Ömer Aydoğan çiftinin saat 00.00'da kız bebeği doğdu. Dünyaya gözlerini açan kız bebeğe "Zeynep" ismi verildi.

Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan da yeni yılın ilk bebeğini ziyaret ederek altın hediye etti.

Yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu belirten Çelikcan, "Adana'mızda ilk doğan bebeklerimiz inşallah 2019'a güzel umutlarla dünyaya geldiler. O şekilde de hayatlarını devam ettirsinler, kaderleri güzel olsun. Vatanımıza, milletimize güzel evlatlar olsunlar inşallah. Bebek annelerine özellikle geleneksel adetlerimizden olan kaynar ikram ettik. Bu kültürümüzü de devam ettirmiş oluyoruz. Yeni doğan çocuklarımızın anne ve babalarına hayırlı olsun dileklerinde bulunuyorum.'' ifadesini kullandı.

Başkan Çelikcan ailelere çeşitli hediyeler de verdi.

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