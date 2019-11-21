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Adana'da yol kenarında ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 09:23 | Son Güncelleme

Adana'da yol kenarında ceset bulundu

Adana'da yol kenarındaki duvar dibinde oturur şekilde duran kişinin öldüğü belirlendi.

Merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde, bir kişinin yol kenarında hareketsiz oturduğunu gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde bir tatlı imalathanesinde hamur ustası olarak çalışan Fahrettin Aydın olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit etti.

Polisin yaptığı ilk incelemenin ardından Aydın'ın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yol kenarındaki duvarın üzerinde daha önce sprey boyayla "Ölüü..!" yazılmış olması dikkati çekti.

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Anahtar Kelimeler:
adana ceset Fahrettin Aydın yol kenarı

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