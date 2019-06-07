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Adana'da yol kenarında ceset bulunması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

Cesedi bulunan kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi - Kaza sonrası kaçan sürücü yakalanıp tutuklandı

Adana'da, yol kenarında cesedi bulunan kişinin trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği belirlendi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 5 Haziran'da merkez Sarıçam ilçesi İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde bulunan cesedin Ahmet Bayhan'a (37) ait olduğunu belirledi.

Bayhan'ın araç çarpması nedeniyle yaşamını yitirdiğinin anlaşılması üzerine polis, olaydan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, bölgede incelediği güvenlik kameralarının görüntülerinden, kazaya 01 J 0256 plakalı minibüsün neden olduğunu tespit etti.

Minibüsün sürücüsü Cumali K. ise evinde gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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