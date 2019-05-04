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Adana'da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 29 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 08:58 | Son Güncelleme

YARALI SAYISI 29'A YÜKSELDİ Adana'da sabaha karşı meydana gelen, 2 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralı sayısı 29'a çıktı.

YARALI SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Adana'da sabaha karşı meydana gelen, 2 kişinin öldüğü otobüs kazasında yaralı sayısı 29'a çıktı. Çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu belirtildi.
KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
Biri, getirilen 2 vinç yardımıyla kaldırılan otobüsün altından çıkarılan cenazelere kimlik tespiti yapıldı. Ölenlerin Ahmet Doğan ve Fevzi Deniz olduğu belirlendi. Cenazeler, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yolculardan geriye kalan çanta ve eşyalarını, polis ve bekçiler toparladı.

Görüntü Dökümü
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- Devrilen otobüsten detay görüntüler
- Polis ekiplerinin kaza yerini incelemesi
- Otobüsün vinçle kaldırılması
- Kazada yaşamını yitirenlerin çıkarılması
- Cenaze aracına konmaları
- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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