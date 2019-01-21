HABER

Adana'da yükümlüler okullarda boya ve tadilat yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 13:49 | Son Güncelleme

ADANA'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Serbestlik (DS) Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yükümlüler, kent genelindeki 224 okulun bakım ve tadilat çalışmalarını yaparak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıyor.

Adana'da yükümlüler okullarda boya ve tadilat yapıyor

Nuri PİR- Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)- ADANA'da Cumhuriyet Başsavcılığı Denetim Serbestlik (DS) Müdürlüğü bünyesinde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yükümlüler, kent genelindeki 224 okulun bakım ve tadilat çalışmalarını yaparak yeni eğitim öğretim dönemine hazırlıyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan DS yükümlülerinin Sıtkı Kulak Ortaokulu’nda yaptığı boya, tadilat, tamirat ve klima bakımı çalışmalarını yerinde inceledi. Kent genelinde 224 okulda yükümlüler tarafından bu faaliyetlerin yapıldığına değinen Başsavcı Yurdagül, "Yükümlülerimiz eğitim sonunda meslek ediniyorlar, sembolik bir cep harçlığı alıyorlar ve sertifika kazanıyorlar. Sadece bir yükümlümüze, hükümlümüze bile meslek öğretebilirsek, hayatında kaliteli bir dönüşüm sağlayabilirsek bu asla önemsiz bir şey değildir" dedi.
DEVLETE MİLYONLARCA TL KATKI
Öte yandan, Cumhuriyet Halk Eğitim Merkezi tarafında meslek edindirilmeleri amacıyla açılan ‘inşaat boyacılığı’ kursuna katılan yükümlüler tarafından yapılan çalışmalarda, ilk, orta ve lise düzeyindeki okulların iç, dış ve ihata duvarlarının boyaması ve oyun alanı çizimleri ile devlete 2 milyon 710 bin TL katkı sağlandığı bildirildi. Ayrıca ev tipi klima bakım, onarım ve montaj kursuyla da yine 183 okulun klimalarının yaz-kış bakımları, temizlikleri ve tamiratlarının tamamlandığı, bu çalışma programının devlete katkısının ise toplam 325 bin TL olduğu öğrenildi.
Bakım ve onarım faaliyetlerine katılan yükümlüler ise yeni meslek becerileri kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Adana'da yükümlüler okullarda boya ve tadilat yapıyorAdana'da yükümlüler okullarda boya ve tadilat yapıyorAdana'da yükümlüler okullarda boya ve tadilat yapıyorAdana'da yükümlüler okullarda boya ve tadilat yapıyor

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Isparta- Antalya Karayolu ortasında yarık oluştuIsparta- Antalya Karayolu ortasında yarık oluştu
Kayseri'de 20 okulun temizlik ve bakımını hükümlüler yapacakKayseri'de 20 okulun temizlik ve bakımını hükümlüler yapacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

CHP ve İYİ Parti, Bodrum'da anlaşamadı

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

KGM'den sürücülere son dakika uyarısı!

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

G.Saray'a müjde! Forvet transferinde mutlu son

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Kerem Alışık'tan aşk iddialarına açıklama

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

'Erdoğan'ı ikna etti, Binali Yıldırım istifa edecek!'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Bilal Erdoğan tutuklanacaktı! Plan ortaya çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elektrik direkleri bile görünmez oldu! Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Elektrik direkleri bile görünmez oldu! Kar 7 metreyi buldu

Isparta- Antalya Karayolu ortasında yarık oluştu

Isparta- Antalya Karayolu ortasında yarık oluştu

Bodrum'da şoke eden görüntü! Otomobil bu hale geldi

Otomobil bu hale geldi

'Ukrayna'dan canlı hayvan getireceğim' dedi... On binlerce dolar para topladı!

Ona inanan çiftçiler kabusu yaşadı: Beni yaktı bu adam...

2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

2019'un havası en temiz şehirleri belli oldu! Türkiye'den 4 yer listede

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

Mardin'de 150 kilogram patlayıcı ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.