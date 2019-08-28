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Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı 

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 20:04 | Son Güncelleme

 NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde 3 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında, kamyonette bulunan 12 yaşındaki Rıdvan Yılmaz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı 

Adnan ÇELEBİ/ULUKIŞLA (Niğde), (DHA)- NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde 3 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında, kamyonette bulunan 12 yaşındaki Rıdvan Yılmaz hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adana-Pozantı E 5 Karayolu'nun Ulukışla ilçesindeki Koçaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pozantı'dan Adana istikametine giden sürücüleri ve plakaları henaz belirlenemeyen 3 TIR ve 1 kamyonet, zincirleme trafik kazasına karıştı. Aynı istikamete giden araçlardan iddiaya göre en öndeki TIR'ın aniden fren yapması sonucu meydana geldiği belirtilen kazada kamyonet, iki TIR'ın arasında sıkışarak demir yığını haline geldi. Kamyonet sürücüsü Musa Yılmaz ile oğlu Rıdvan Yılmaz, araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiyeye bağlı CANKUR ve sağlık ekipleri sevk edildi. Baba-oğul CANKUR ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Ancak sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rıdvan Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Musa Yılmaz ile TIR sürücüsü Kazım Avşar, ambulansla Ulukışla Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Rıdvan Yılmaz'ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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