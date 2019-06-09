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Adana'da zincirleme kaza: En az 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 23:42 | Son Güncelleme

ADANA'da, iki yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada en az 20 kişi yaralandı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, iki yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada en az 20 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şambayat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, orta şeritte ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önünde ilerleyen 27 YG 542 plakalı başka bir yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otobüs, sol şeritteki iki otomobile çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Otobüslerden birinde sıkışan yaralıyı çıkaramayan sağlık ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi CANKUR ekibinden yardım istedi. Kaza yerine gelen CANKUR ekibi, ön tarafta sıkışan yaralıyı uzun uğraşlar sonucu çıkartarak, ambulansa taşıdı. Otobüs ve otomobillerde yaralanan en az 20 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kaza nedeniyle TAG Otoyolu Mersin istikameti trafiğe kapandı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

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