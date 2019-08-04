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Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 10:26 | Son Güncelleme

Banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili 8 şüpheli daha gözaltına alındı - Firari şüphelinin kız kardeşinin yaklaşık 81 bin lira değerinde altın bilezik ve kolye siparişi verdiği, 27 bin lira değerinde de iki cep telefonu aldığı belirlendi - Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si tutuklandı

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, aranan firari şüphelinin akrabalarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 25 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde para transferi alanında lojistik hizmeti veren firmadan nakil aracına yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili aranan firari şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, Hasan B'nin kız kardeşi Pınar B'nin bir kuyumcudan yaklaşık 81 bin lira değerinde altın bilezik ve kolye siparişi verdiğini belirledi. Pınar B. sipariş verdiği altınları almak için gittiği kuyumcuda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bir mağazadan yaklaşık 27 bin lira değerinde iki cep telefonu aldığı da tespit edilen Pınar B'nin, emniyetteki ifadesinde sebze-meyve halinde çalıştığını, altınları ve telefonları para biriktirerek aldığını söylediği öğrenildi.

Polis, altınlar ve cep telefonlarına el koydu.

Ekipler, ayrıca firari şüphelilerin kullanıyor olabileceği değerlendirilen bir otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda durdurdu.

Hasan B'nin kardeşleri Tuncay B, Kadir B, Müslüm B. ile Batuhan Ç. ve Mert Ş'nin bulunduğu araçta 43 bin 365 lira ele geçirildi.

Araçtaki 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Firari şüphelilerle irtibatlı olabileceği değerlendirilen Duran Ali Ö. ve Kenan S. de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 8 zanlı, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan şüphelilerden Tuncay B. ve Duran Ali Ö. tutuklandı. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Olay

Banka ve kurumlar arası para transferi gerçekleştiren firmadan 25 Haziran'da nakil için yükleme yapıldığı sırada güvenlik şefi Burak E, iki çuvaldaki 4 milyon 795 bin avroyu çalarak lüks otomobille kaçmış, otomobil PTT Evleri Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Gözaltına alınan 16 şüpheliden Burak E, Atilla Can Ö, Ahmet K, Mehmet G, Cengiz K. Sercan B, Jale E. ve Serdal K. tutuklanmış, Engin K, Tuncay B, Abdulsamet B, Gökhan B, Berkay E, Tolga Y, Hasan Y. ve Ayhan Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'nin, hırsızlığın ardından Burak E'ye 150 bin avro vererek yollarını ayırdıkları, Burak E'nin payına düşeni alamadığı için parayı çalmaktan pişmanlık duyduğunu söylediği öne sürülmüştü.

Polis, Burak E'nin, kuzeni Jale E. aracılığıyla kendisindeki paranın bir kısmını kardeşi Berkay E, kuzeni Tolga Y, evini kiraladığı eniştesi Hasan Y. ve arkadaşı Serdal K'ye dağıttığını belirlemiş, şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda 73 bin avro ile 19 bin 500 lira ele geçirilmişti.

Burak E'nin, sorumlu olduğu güvenlik görevlisi Cengiz K'ye 4 bankamatiğe eksik para yatırması talimatını verdiği tespit edilmişti. Cengiz K'nin de eksik yatırdığı 400 bin lirayı Burak E'ye verdiği belirlenmişti.

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4 milyon 795 bin avro adana

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