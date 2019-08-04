Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Adana'da banka ve kurumlar arası para transferi yapan bir firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, aranan firari şüphelinin akrabalarının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 25 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde para transferi alanında lojistik hizmeti veren firmadan nakil aracına yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili aranan firari şüpheliler Mehmet Emin G. ve Hasan B'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, Hasan B'nin kız kardeşi Pınar B'nin bir kuyumcudan yaklaşık 81 bin lira değerinde altın bilezik ve kolye siparişi verdiğini belirledi. Pınar B. sipariş verdiği altınları almak için gittiği kuyumcuda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bir mağazadan yaklaşık 27 bin lira değerinde iki cep telefonu aldığı da tespit edilen Pınar B'nin, emniyetteki ifadesinde sebze-meyve halinde çalıştığını, altınları ve telefonları para biriktirerek aldığını söylediği öğrenildi.