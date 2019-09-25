Adana'daki 4 milyon 795 bin avroluk hırsızlık

Adana'da, 3 ay önce banka ve kurumlar arası para transferi yapan firmadan nakil için yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili aranan firari şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde, 25 Haziran'da para transferi alanında lojistik hizmeti veren firmadan nakil aracına yükleme yapıldığı sırada 4 milyon 795 bin avronun çalınmasıyla ilgili aranan Hasan B'nin (30) merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde saklandığını tespit etti.

Hasan B. ile saklandığı evin sahibi Rıfat Ö. (36) ve saklanmasına yardım ettiği iddia edilen Serdar P. (34) gözaltına alındı. Rıfat Ö'nün evinde yapılan aramada, yaklaşık 250 bin lira ele geçirildi. Poşet ve içinde bulunan paralarda parmak izi çıkan Vefa K. (21) de operasyonla yakalandı.

Kesinleşmiş 3,5 yıl hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Hasan B'nin, emniyetteki ifadesinde, hırsızlıktan daha önce haberi olmadığını iddia ettiği, 2 şüpheliyle Gülbahçesi Mahallesi'ne gittikten sonra ayrıldıklarını ve burada kendisine az miktarda para verildiğini öne sürdüğü öğrenildi.