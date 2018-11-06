Adana'daki araç parkı kavgası davası

İsa S'nin babası Cuma S. ise olayın başlangıcının sanıklardan Hasan A'nın aracın park edilmesine sabretmemesinden kaynaklandığını savundu. Cuma S, darbedilince 30 yıllık ruhsatlı tabancısını çıkarttığını ve havaya ateş ettiği iddiasını dile getirdi.

Sanıklardan İsa S, pazardan çilek almak üzere araçlarını park etmeleri yüzünden çıkan tartışmada babasının dövüldüğünü görünce öldürme ya da yaralama kastı olmaksızın silahla rastgele ateş ettiğini öne sürdü.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Mehmet Şirin A, Sedat A, Muhammed Emin B, Erkan A, Hasan A, İsa S, tutuksuz sanıklar Cuma S, Cahit A. ve Yakup A. ile sanıkların avukatları, maktul Hüseyin ve Kerem Aydın'ın akrabaları katıldı.

Daha sonra başına sert bir cisimle vurulduğunu anlatan Cuma S, "Biri arkamdan kafama bir şeyle vurunca kendimden geçtim. Elimdeki tabancanın ne ara Kerem'e ve sonra da oğluma geçtiğini, oğlumun da ne şekilde, nasıl bu silahı kullandığını hatırlamıyorum, şuurumu kaybetmiştim." dedi.

Müşteki sanıklardan Erkan A. da Cuma S'nin açtığı ateş sonucu yaralandığını, Kerem Aydın'ı ise İsa S'nin ateş ederek öldürdüğünü ileri sürdü.

Mehmet Şirin A. da olay nedeniyle mağdur olduklarını, diğer tarafı tanımadıklarını ve aralarında husumet de bulunmadığını söyledi.

Diğer sanıkların da ifadelerinin alınmasının ardından söz alan maktul Kerem Aydın'ın eşi Elife ve kızı Fatma Aydın sanıklar İsa ve Cuma S'den şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Şirin A. ve İsa S'nin tutukluluğunun devamı, Sedat A, Muhammed Emin B, Erkan A. ve Hasan A'nın tahliyesine karar verdi.

Heyet ayrıca olay sırasında çekilen görüntülerin yer aldığı CD'nin çözümünün yapılması için TRT Genel Müdürlüğüne gönderilmesi ve olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.