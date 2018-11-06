HABER

Adana'daki araç parkı kavgası davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:17 | Son Güncelleme

İş yeri önüne araç park edilmesi yüzünden çıkan, 2 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı olayla ilgili 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da otomobil parkı yüzünden çıkan kavgada 2 kişinin öldürülmesi, 8 kişinin yaralanmasıyla ilgili 6'sı tutuklu 9 sanığın yargılandığının davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Mehmet Şirin A, Sedat A, Muhammed Emin B, Erkan A, Hasan A, İsa S, tutuksuz sanıklar Cuma S, Cahit A. ve Yakup A. ile sanıkların avukatları, maktul Hüseyin ve Kerem Aydın'ın akrabaları katıldı.

Sanıkların kimlik tespitinin ardından mahkeme başkanı, sanıklara iddianamedeki suçlamaları okuyup savunma yapmalarını istedi.

Sanıklardan İsa S, pazardan çilek almak üzere araçlarını park etmeleri yüzünden çıkan tartışmada babasının dövüldüğünü görünce öldürme ya da yaralama kastı olmaksızın silahla rastgele ateş ettiğini öne sürdü.

İsa S'nin babası Cuma S. ise olayın başlangıcının sanıklardan Hasan A'nın aracın park edilmesine sabretmemesinden kaynaklandığını savundu. Cuma S, darbedilince 30 yıllık ruhsatlı tabancısını çıkarttığını ve havaya ateş ettiği iddiasını dile getirdi.

Daha sonra başına sert bir cisimle vurulduğunu anlatan Cuma S, "Biri arkamdan kafama bir şeyle vurunca kendimden geçtim. Elimdeki tabancanın ne ara Kerem'e ve sonra da oğluma geçtiğini, oğlumun da ne şekilde, nasıl bu silahı kullandığını hatırlamıyorum, şuurumu kaybetmiştim." dedi.

Müşteki sanıklardan Erkan A. da Cuma S'nin açtığı ateş sonucu yaralandığını, Kerem Aydın'ı ise İsa S'nin ateş ederek öldürdüğünü ileri sürdü.

Mehmet Şirin A. da olay nedeniyle mağdur olduklarını, diğer tarafı tanımadıklarını ve aralarında husumet de bulunmadığını söyledi.

Diğer sanıkların da ifadelerinin alınmasının ardından söz alan maktul Kerem Aydın'ın eşi Elife ve kızı Fatma Aydın sanıklar İsa ve Cuma S'den şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Şirin A. ve İsa S'nin tutukluluğunun devamı, Sedat A, Muhammed Emin B, Erkan A. ve Hasan A'nın tahliyesine karar verdi.

Heyet ayrıca olay sırasında çekilen görüntülerin yer aldığı CD'nin çözümünün yapılması için TRT Genel Müdürlüğüne gönderilmesi ve olay yerinde keşif yapılmasını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

\

- Olay

Merkez Yüreğir ilçesinde 22 Mayıs'ta 01 APP 051 plakalı hafif ticari araçla Serinevler Mahallesi'ndeki semt pazarına giden bir grup, aracı park ettikleri yerin yakınındaki ikamet ve dükkan sahipleri ile tartışmıştı. Olayın büyümesi üzerine çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada Hüseyin ve Kerem Aydın, Erkan A, Hasan A, Sedat A, Cahit A, Mert A, Fikret G, İsa S. ile Cuma S. yaralanmıştı. Kerem ve Hüseyin Aydın müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...
Sayıştay Başkanı Baş’tan üniversitelilere kariyer dersiSayıştay Başkanı Baş’tan üniversitelilere kariyer dersi
Fırat'ın doğusundaki teröristler böyle görüntülendi! Ateş açtılarFırat'ın doğusundaki teröristler böyle görüntülendi! Ateş açtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana araç parkı kavgası Yüreğir

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Fatih Portakal'dan canlı yayında şok itiraf!

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Çanakkale’nin Çan İlçesindeki termik santralde patlama: Ölü ve yaralı var

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

Bedelli askerlik çıktı ama tartışmalar bitmiyor! Yine gündemde

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

2. Abdülhamid'in torunundan dolar tavsiyesi! Sosyal medyadan paylaştı, yorum yağdı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahtecilikle suçlanmıştı... Öğretim üyesinden flaş açıklama: Komplo kuruldu!

Sahtecilikle suçlanmıştı... Öğretim üyesinden flaş açıklama: Komplo kuruldu!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bedirhan Abo öldürüldü

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Bedirhan Abo öldürüldü

Şüphelenip durdurdu, 2 bin yıllık eser buldu

Şüphelenip durdurdu, 2 bin yıllık eser buldu

Harran Üniversitesi rektörlüğüne atama

Harran Üniversitesi rektörlüğüne atama

Fırat'ın doğusundaki teröristler böyle görüntülendi! Ateş açtılar

Fırat'ın doğusundaki teröristler böyle görüntülendi! Ateş açtılar

Yazışmaları ortaya çıktı: Beyza uygun, adres bekliyoruz

Yazışmaları ortaya çıktı: Beyza uygun, adres bekliyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.