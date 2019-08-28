Adana’da, babasının bıçakla yaralanması sonucu ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanığın 12 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu Mehmet Yiğitel ile avukatı geldi.

İddianamenin okunmasının ardından savunması istenen sanık Yiğitel, istemeyerek babasının ölümüne neden olduğunu söyledi.

Olay günü pikniğe gittiklerini, babası Murat Yiğitel ve amcasının alkollü olduğunu ifade eden Yiğitel, şöyle konuştu:

"Arabaya bindiğimde babama seslendim, duymamazlıktan geldi. Annem babamı arabaya bindirmeye çalışıyordu. Amcam da alkollüydü. Amcam benim konuşmalarımı duyunca babama 'Senin oğlun bizi ıslah etmek istiyor' diyerek dolduruşa getiriyordu. Ben kendimi ifade etmeye çalışırken babam 'Sen hala konuşuyor musun' diyerek bana vurdu. 'Bunda bıçak var, buna güvenerek böyle konuşuyor' dedi. Tekrar bana vurmaya başladı."

Bunun üzerine sinirlendiğini cebindeki bıçağı çıkarttığını anlatan sanık, şunları söyledi: