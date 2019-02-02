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Adana'daki banka soygunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 11:49 | Son Güncelleme

Şüphelinin, bankanın kasasındaki 100 bin lirayı soyup, ardından boğazına bıçak dayadığı memuru rehin alarak kaçmaya çalışmasının fotoğrafı ortaya çıktı

Adana'da bir zanlının, bankanın kasasındaki 100 bin lirayı soyup, daha sonra boğazına bıçak dayadığı memuru rehin alarak kaçmaya çalışmasının fotoğrafı ortaya çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir banka şubesine giren Şehmuz A'nın, kasadaki 100 bin lirayı aldıktan sonra çalışan Gülhan G'nin boğazına bıçak dayaması ve ardından kadını rehin alarak kaçmaya çalışmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Polis ekiplerinin, olayın ardından kaçmaya çalışırken yakaladığı ve daha sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan şüphelinin, Gülhan G'yi rehin aldığı anlarda çekilen bir fotoğraf ortaya çıktı.

Fotoğrafta Şehmuz A'nın, Gülhan G'nin boğazına şube önündeki kaldırımda bıçak dayaması, banka çalışanları ve çevredeki vatandaşların da şüpheliyi ikna etmeye çalışması görülüyor.

Şehmuz A. 28 Ocak'ta merkez Seyhan ilçesindeki banka şubesini soymaya çalışmış, kasadaki 100 bin lirayı aldıktan sonra boğazına bıçak dayadığı Gülhan G'yi de rehin alarak kaçma girişiminde bulunmuştu. Yakalanan zanlı 29 Ocak'ta tutuklanmıştı.

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