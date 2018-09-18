Adana'daki bıçaklı kavga

Adana'da dün tartıştığı kişilerce bıçaklanan genç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Huzurevleri Mahallesi'nde dün tartıştığı kişiler tarafından boğazından bıçakla yaralanan Ali Rıza D. (18), tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan 2 zanlının yakalanması için çalışma yürütüyor.
Öte yandan kavga anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, kavga anında bir kişinin Ali Rıza D'ye bıçakla saldırdığı yer alıyor.
Adana'da dün çıkan kavgada Ali Rıza D. bıçakla yaralanmış, otomobille kaçan zanlılardan biri yakalanmıştı.
Saldırganların kaçtığı otomobil merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulunmuştu.
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