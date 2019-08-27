Adana’daki bir kişinin yaralandığı silahlı saldırı

Adana’da bir kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi’nde Bilal A’nın (21) silahla yaralanmasıyla ilgili M.Ü. (19) ve babası M.Ü'yü (68) gözaltına aldı.

M.Ü’nün (19), Bilal A’nın kız kardeşi D.A. (17) ile dini nikahlı olarak birlikte yaşadığı, D.A’yı darbettiği gerekçesiyle kendisiyle görüşmek isteyen ailesiyle olay yerinde buluştuğu öğrenildi.

Konuşma sırasında çıkan kavga nedeniyle M.Ü’nün tabancayla ateş açması sonucu Bilal A’nın sırtından yaralandığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden oğul tutuklandı, baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda yaralanan Bilal A’nın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

