Adana'daki cinayet

Adana'da komşular arasında çıkan silahlı kavgada bir kişinin öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesinde 1 Ağustos'ta sokakta hızlı araç kullandığı öne sürülen Mehmet Emin Karaca'nın (29) pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili G.D'yi (20) gözaltına aldı.

Kavgada pompalı tüfeği kullandığı iddia edilen G.D, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili olarak daha önce de G.D'nin babası İ.D. ve kardeşi U.D. tutuklanmıştı.

Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi'nde yaşayan İ.D. ve komşusu Mehmet Emin Karaca (29) arasında "sokakta hızlı araba kullanma" meselesinden dolayı tartışma çıkmıştı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine pompalı tüfekle yaralanan Karaca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

