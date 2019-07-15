Adana'daki cinayet

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan işlemleri tamamlanıp adliyeye sevk edilen 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fatih Mahallesi'nde 5 gün önce Serkan Koca'nın (36) sokakta bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yaptığı çalışmada, olaya karıştığı iddia edilen şüpheliler Sadrettin T, Cemal A, Fırat T. ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan Sadrettin T. ile maktul Koca arasında daha önce husumet bulunduğu, olay günü sokakta karşılaştıkları ve küfürleşmeye başladıkları, bir süre sonra çıkan kavgaya tarafların arkadaşlarının da katıldığı öne sürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlılar Sadrettin T, Cemal A. ve Fırat T. sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimine getirildi.

Daha sonra adliyeye sevk edilen üç şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer iki zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

- Olay

Seyhan ilçesinde Serkan Koca, 10 Temmuz'da husumetli olduğu kişilerle sokakta karşılaşmış, çıkan tartışma sırasında göğsünden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Koca, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.

