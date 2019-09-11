Adana'daki cinayet

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, tartıştığı eski karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.
Dün, Şahin Özbilen Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki evinin önüne gelen Lütfiye Yüksel'i (45) pompalı tüfekle öldüren Nuh Gürel'in (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana Adli Tıp Kurumunda otopsisi tamamlanan Yüksel'in cenazesi ise ailesine teslim edildi.
Yüksel'in naaşı, Ceyhan Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
- Olay
Lütfiye Yüksel, 6 ay önce boşandığı kocası Nuh Gürel'in Şahin Özbilen Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki evinin önüne gelmiş, henüz belirlenemeyen nedenle eski çift arasında tartışma çıkmıştı.
Gürel'in pompalı tüfekle vurduğu eski eşi Yüksel, vatandaşlar tarafından kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirmişti.
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