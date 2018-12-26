Adana'daki cinayet davası

Adana'da, bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki sanık ile kendisini azmettirdiği iddia edilen anne ve babasının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık M.F.K. ile daha önce ara kararla tahliye edilen sanığın annesi Sultan ve babası Ali Rıza K. ile müştekiler katıldı.

Mahkeme başkanı iddianameyi okuyup, sanıklardan suçlamalar hakkındaki savunmalarını yapmalarını istedi.

Sanık M.F.K, cinayet suçunu kabul ettiğini belirterek, maktulün kendisine cinsel tacizde bulunduğunu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiğini iddia etti.

Sultan K. ise oğlunu azmettirmediğini, onu engellemeye çalıştıklarını ancak başarılı olamadıklarını öne sürdü.

Ali Rıza K. de eşinin savunmasına katıldığını belirtti.

Öldürülen Ali Genç'in eşi Türkan Genç ise sanıklardan şikayetçi oldu.

Eşinin sanığa cinsel tacizde bulunduğuna inanmadığını belirten Genç, "Eşimin sanık Sultan ile yasak aşk yaşadığını düşünüyorum." dedi.

Öldürülen Genç'in babası Cumali ve annesi Şengül de sanıklardan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti sanık M.F.K'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

Adana'da, bir kişiyi 21 Eylül'de pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen 14 yaşındaki çocuk ile onu azmettirdiği iddia edilen anne ve babası hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

