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Adana'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 19:09 | Son Güncelleme

Merkez Sarıçam ilçesinde Bayram Tivsiz'in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde Bayram Tivsiz'in silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin tutuklu 2 sanığın yargılandığı dava görüldü.

Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Seyfullah Ö, Zeynep H. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada beyanları alınan müşteki Fatma T, saldırıdan önce ağabeyi Bayram Tivsiz'le konuştuğunu söyledi.

Ağabeyinin kendisine Seyfullah Ö. tarafından tehdit edildiğini söylediğini belirten Fatma T, ''Bu konuşmadan 3 gün sonra ağabeyim öldürülmüştür. Ben her iki sanıktan da şikayetçiyim. Cezalandırılmalarını talep ediyorum.'' dedi.

Tutuklu sanık Seyfullah Ö. ise maktulün aracını yakmadığını ve kimseyle bir husumetinin bulunmadığını ifade etti.

Olayın planlı bir şekilde gerçekleşmediğini belirten Seyfullah Ö, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Sanık Zeynep H. ise hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, tahliyesini ve beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamını kararlaştırarak, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bayram Tivsiz (46), Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3231 Sokak'ta tabancayla öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili zanlılar Seyfullah Ö. ve Zeynep H. sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

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