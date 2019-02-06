Adana'daki cinayet davası

Adana'da 2014 yılında bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin, "cinayete azmettirmek"ten tutuklanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şaban Gül, maktul Yemliha Bozkurt'un eşi Sevim Bozkurt ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Gül, savunmasında "cinayete azmettirme" suçlamasını kabul etmeyerek, maktulle aralarında husumet bulunmadığını öne sürdü.

Olay tarihinde İstanbul'a gideceğini ancak arkadaşlarıyla sohbet ettiği için bileti olmasına rağmen gitmekten vazgeçtiğini ileri süren Gül, Bozkurt’un öldüğünü olaydan bir gün sonra öğrendiğini savundu.

Olay sonrası suçlanacağını düşünerek kaçtığını belirten sanık, cinayeti işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Ferhat Erdoğan'ı 2005 yılında girdiği cezaevinde tanıdığını söyledi.

Sanık Gül, "Ona harçlık vererek kendimden uzak tutmaya çalıştım. Yemliha’nın öldürülmesi olayında benim kesinlikle azmettirmem söz konusu değildir." dedi.