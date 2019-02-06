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Adana'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 14:20 | Son Güncelleme

Kentte 2014 yılında bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin, "cinayete azmettirmek" suçundan tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da 2014 yılında bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin, "cinayete azmettirmek"ten tutuklanan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şaban Gül, maktul Yemliha Bozkurt'un eşi Sevim Bozkurt ile tarafların avukatları katıldı.

Sanık Gül, savunmasında "cinayete azmettirme" suçlamasını kabul etmeyerek, maktulle aralarında husumet bulunmadığını öne sürdü.

Olay tarihinde İstanbul'a gideceğini ancak arkadaşlarıyla sohbet ettiği için bileti olmasına rağmen gitmekten vazgeçtiğini ileri süren Gül, Bozkurt’un öldüğünü olaydan bir gün sonra öğrendiğini savundu.

Olay sonrası suçlanacağını düşünerek kaçtığını belirten sanık, cinayeti işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen Ferhat Erdoğan'ı 2005 yılında girdiği cezaevinde tanıdığını söyledi.

Sanık Gül, "Ona harçlık vererek kendimden uzak tutmaya çalıştım. Yemliha’nın öldürülmesi olayında benim kesinlikle azmettirmem söz konusu değildir." dedi.

Müşteki Sevim Bozkurt ise sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde enerji şirketinde çalışan Yemliha Bozkurt (40), 25 Haziran 2014'te evinin önünde başından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Polis, 76 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemiş, 33 plakalı otomobilin bulunması için 630 araç üzerinde çalışma yürütmüştü.

Yakalanıp hakim karşısına çıkartılan sanıklardan Ferhat Erdoğan ''tasarlayarak öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Yusuf Gün ise ''cinayete yardım'' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkında "cinayete azmettirme" suçundan arama kararı bulunan firari sanık Şaban Gül, geçen ay teslim olmuştu.

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