Adana'daki cinayet davası

Ünnü, ifadesinde, oğlunun uyuşturucu ve alkol kullandığını öne sürerek, "Oğlumu tartışma sırasında isteyerek öldürmedim. Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne müzekkere yazarak, Yusuf Ünnü'nün Gürcistan'dan iadesinin istenmesini talep etti.

Tanık olarak dinlenen P.K. ise Ünnü ile oğlu arasında problemler olduğunu bildiğini savunarak, şöyle konuştu:

"Burak, sürekli alkol ve uyuşturucu kullanan, sorun çıkartan, etrafa zarar veren biriydi. Bıçakladığı şahsın sanık babasından 40 bin lira istediğini biliyorum. Bu yüzden sanığın iş yerini kurşunlamışlardı. Bu konuları konuştuğumda Burak bana da kızdı ve arabamın lastiklerini kesti."

Mahkeme heyeti, sanık Ünnü'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

