Adana'daki cinayet davası

Adana'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa 8 yıl 10 ay hapis cezası verildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ö.A. ile maktul Umut Geyik'in (17) annesi Hanım Geyik ile sanığın avukatı katıldı.

Sanık Ö.A, savunmasında arkadaşının ölümüne yol açtığı için üzgün olduğunu söyledi.

Ö.A, arkadaşının 4 ay boyunca iyileşmesi için beklediğini, vefat edince de polise gidip teslim olduğunu belirtti.

Maktulün annesi Hanım Geyik de sanıktan şikayetçi olmadığını ifade ederek, "Sadece bir evladım vardı, onu da kaybettim. Takdir mahkemenin." dedi.

Mahkeme heyeti, Ö.A'yı "kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek" suçundan 16 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi hali dolayısıyla sanığın cezası 8 yıl 10 aya indirilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde geçen yıl 15 Ağustos'ta Ö.A, arkadaşı Umut Geyik'i bıçakla yaralamıştı. Yaralı genç, tedavi gördüğü hastanede 4 ay sonra yaşamını yitirmişti.

