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Adana'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 18:02 | Son Güncelleme

Bir kişinin başına taşla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili haklarında dava açılan birisi tutuklu 3 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı

Adana'da bir kişinin başına taşla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili haklarında dava açılan birisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Duran Üstün ile tutuksuz sanıklar S.E. ile F.E. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuklu sanık Üstün, eşinin bir süre önce kendisini terk ederek maktul Cevdet Karakaya ile birlikte yaşadığını ve aralarındaki boşanma davasının sürdüğünü söyledi.

Boşanma konusunu konuşmak için ailesiyle beraber, eşinin maktul Cevdet Karakaya ile birlikte yaşadığı eve gittiklerini belirten sanık Üstün, ''Ben dışarıda beklerken bir anda tartışma sesleri duydum. Ben Cevdet'in yanına giderek 'Ne yapıyorsun' dedim. Elindeki bıçağı bana salladı. Bıçağı düşürmek için sağ kulağının üstüne taşla vurdum. Sonrasında olay yerinden kaçtım. Amacım Cevdet'in elindeki bıçağı düşürmekti. Kimseyi öldürmek niyetim yoktu. Bütün yaşadıklarımı anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek, beraatlerini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tutuklu sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanığın mevcut halinin devamına ve ayrıntılı otopsi raporu alınması için Adli Tıp Kurumuna müzekkere yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde 17 Mart 2019 tarihinde Duran Üstün (54) ile Cevdet Karakaya (60) arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taşla yaralanan Karakaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Duran Üstün ile kızı S.E. ve damadı F.E. hakkında dava açılmıştı.

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