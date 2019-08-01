Adana'daki cinayet davası

Adana'da bir kişinin başına taşla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili haklarında dava açılan birisi tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Duran Üstün ile tutuksuz sanıklar S.E. ile F.E. ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan tutuklu sanık Üstün, eşinin bir süre önce kendisini terk ederek maktul Cevdet Karakaya ile birlikte yaşadığını ve aralarındaki boşanma davasının sürdüğünü söyledi.

Boşanma konusunu konuşmak için ailesiyle beraber, eşinin maktul Cevdet Karakaya ile birlikte yaşadığı eve gittiklerini belirten sanık Üstün, ''Ben dışarıda beklerken bir anda tartışma sesleri duydum. Ben Cevdet'in yanına giderek 'Ne yapıyorsun' dedim. Elindeki bıçağı bana salladı. Bıçağı düşürmek için sağ kulağının üstüne taşla vurdum. Sonrasında olay yerinden kaçtım. Amacım Cevdet'in elindeki bıçağı düşürmekti. Kimseyi öldürmek niyetim yoktu. Bütün yaşadıklarımı anlattım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' ifadesini kullandı.