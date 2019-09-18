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Adana'daki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:52 | Son Güncelleme

Sarıçam ilçesinde, 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davanın duruşması yapıldı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ali B. ile "tehdit ve hakaretle" suçlanan tutuksuz sanık Nejla N, müşteki Emre Ç. ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada müşteki Emre Ç. ile tanıkların ifadeleri alındı.

Sanıklardan şikayetçi olmadığını belirten Emre Ç, olay tarihinde arkadaşları H.D, M.S.D, A.C.N. ve Ali B. ile eve giderken yolun kenarına üç kadının geldiğini kaydetti.

Ali B'nin, "Bu kadınlar tır şoförlerinin parasını gasbediyor 155'i aradım, sonrasında kapattım. Keşke kapatmasaydım" dediğini belirten Emre Ç, "Kadınlar sürekli etraflarına ve arkalarına bakıyordu. Tel örgünün yanında iki de çocuk vardı. Ali 'bu çocuklar gasp yapacak' diyerek yanlarına gitti. Ali'ye bağırıp küfür ettiler, birisi tekme ve yumruk vurdu. Kadınlar bir otobüsü durdurup binmeye çalıştı. Çocuklar da binmek isterken Ali, 'bu otobüsü gasbedecekler' diyerek otobüsün bulunduğu yere gitti. Ali'de de karşı taraftaki çocukta da bıçak vardı. Ali, çocuğun bacağına doğru bıçağı savurdu. Kadınlardan biri bıçağı kendi boğazına dayayıp 'kendimi keserim' diye bağırdı. Hatta bu kadın 'seni öldüreceğim, keseceğim' diye bağırıyordu." ifadesini kullandı.

Tanıklar S.Y, E.Ü, H.D. ve A.C.N. bıçaklama olayını görmediklerini söyledi.

Öldürülen Yücel Gültekin'in annesi Pınar Gültekin de sanıktan şikayetçi oldu.

Sanık Ali B'de, eski savunmalarını tekrarlayarak, "Otoyol kenarındaki üç kadını hırsızlık yaptıkları için tanıyorum. Otobüsteki şahsı uyarmak için kadınlara doğru yaklaştım. Bu sırada maktul ve yanındaki erkek şahıs üzerime doğru koşmaya başladı. Maktul 'ekmeğimizle oynama' diyerek, bana küfrediyordu. Beni darbetti, sersemledim. Otobüsün kapısında durarak benim geçmeme engel oldu. Cebimde bulunan bıçağı çıkartıp kalçasına doğru salladım. Daha sonra birlikte yere düştük." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Ali B'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Orhan Gazi Mahallesi'nde, 24 Şubat 2019'da yaşanan olayda, 17 yaşındaki Yücel Gültekin bıçaklanarak öldürülmüştü.

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