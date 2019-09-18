Adana'daki cinayet davası

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılandığı davanın duruşması yapıldı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ali B. ile "tehdit ve hakaretle" suçlanan tutuksuz sanık Nejla N, müşteki Emre Ç. ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada müşteki Emre Ç. ile tanıkların ifadeleri alındı.

Sanıklardan şikayetçi olmadığını belirten Emre Ç, olay tarihinde arkadaşları H.D, M.S.D, A.C.N. ve Ali B. ile eve giderken yolun kenarına üç kadının geldiğini kaydetti.

Ali B'nin, "Bu kadınlar tır şoförlerinin parasını gasbediyor 155'i aradım, sonrasında kapattım. Keşke kapatmasaydım" dediğini belirten Emre Ç, "Kadınlar sürekli etraflarına ve arkalarına bakıyordu. Tel örgünün yanında iki de çocuk vardı. Ali 'bu çocuklar gasp yapacak' diyerek yanlarına gitti. Ali'ye bağırıp küfür ettiler, birisi tekme ve yumruk vurdu. Kadınlar bir otobüsü durdurup binmeye çalıştı. Çocuklar da binmek isterken Ali, 'bu otobüsü gasbedecekler' diyerek otobüsün bulunduğu yere gitti. Ali'de de karşı taraftaki çocukta da bıçak vardı. Ali, çocuğun bacağına doğru bıçağı savurdu. Kadınlardan biri bıçağı kendi boğazına dayayıp 'kendimi keserim' diye bağırdı. Hatta bu kadın 'seni öldüreceğim, keseceğim' diye bağırıyordu." ifadesini kullandı.