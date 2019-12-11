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Adana'daki cinayet davasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 12:53 | Son Güncelleme

Adana'daki cinayet davasına devam edildi

Adana'da Suriye uyruklu işçinin geri dönüşüm tesisinde öldürüldüğü iddiasına ilişkin yargılanan biri tutuklu 3 sanığın duruşması görüldü.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Suriye uyruklu Velid El Hamidi ile sanıkların avukatları geldi. Tutuksuz yargılanan ustabaşı H.F. ve iş yeri sahibi R.Ç. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, bilirkişi raporunun geldiğini, raporun sonuç bölümünde makinenin kontrol paneli ve çalıştırma düğmesinin mekan içindeki yerinin anlaşılamadığının görüldüğünü belirtti.

Sanık Hamidi'nin avukatı, raporda görüntülerin net olmadığını kaydetti.

Raporda, sanıkla ilgili bir şüphe söz konusu olduğunu dile getiren avukat, "Şüpheden sanığın yararlanması gerekir. Biz olay yerinde keşif yapılmasını istiyoruz. Ayrıca bilirkişi raporu da müvekkilimin savunmasını doğrular niteliktedir. Özellikle açma kapama düğmelerinin net olarak görülmediği belirtilmiştir." diyerek müvekkilinin tahliyesini istedi.

Sanık Velid El Hamidi ise tercüman aracılığıyla yaptığı savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini tekrarladı.

Duruşma savcısı da sanık Hamidi'nin tutukluluğunun devamını ve ek bilirkişi raporu alınmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Velid El Hamidi’nin tutukluluk halinin devamına ve dava dosyasının İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilerek aynı bilirkişiye verilip olay yerine ilişkin önceki bilirkişi raporu ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından çekilen fotoğraflarla dosya kapsamı da değerlendirilerek ek rapor düzenlenmesine karar verdi.

Duruşma, ek raporun beklenilmesi ve keşif talebinin bu aşamada reddine karar verilerek ileri bir tarihe ertelendi.

- Olay

Sarıçam ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çalışan Suriye uyruklu Halef Alacrah (20), hurda plastiklerin parçalandığı öğütücü makinesinde hayatını kaybetmişti.

Bilirkişi raporu ve iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine göre, olay günü Alacrah'ın plastik öğütme makinesine girdiği, sanık Hamidi'nin makinenin düğmesine basarak makineyi çalıştırdığı öne sürülmüştü.

Raporda iş yeri sahibi R.Ç'nin gerekli önlemleri almadığı için asli, ustabaşı H.F'nin ise tali kusurlu olduğu belirtilmişti.

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