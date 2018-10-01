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Adana'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

İş merkezi yöneticisinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan 13 sanıktan 5'ine 1 yıl 8 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezası verildi, diğerleri serbest bırakıldı

Adana'da iş merkezi yöneticisinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan 13 sanıktan 5'i, 1 yıl 8 aydan ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezasına çaptırıldı.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Ferhat ve Özgür Erbaş kardeşler ile tutuksuz yargılanan G.E, M.Ş, Osman Faik ve C.A. ile tarafların avukatları hazır bulundu. Fatih Onay ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, öldürülen Hasan Gökçe ile Erbaş ailesinin aralarında geçmişe dayalı husumet bulunduğunu belirtti.

Ferhat ve Özgür Erbaş kardeşlerin Hasan Gökçe'yi öldürtmeye karar verdikleri, bunu da menfaat karşılığı Fatih Onay'ın kabul ettiğini aktaran savcı, olay günü evinin önünde aracından inen Gökçe'yi Onay'ın tabancayla öldürdüğünü kaydetti.

Söz verilen sanık Onay, savunmasında yaptığından pişman olduğunu belirtti.

Ferhat Erbaş, öleni de öldüreni de tanımadığını iddia ederek beraatini istedi.

Kardeşi Özgür Erbaş ise hakkındaki iddiaların hepsinin asılsız olduğunu öne sürdü.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Onay, Ferhat ve Özgür Erbaş'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "suçluyu kayırmadan" Osman Faik'i 2 yıl, Mehmet Yenidoğanay'ı da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıkların ise beraatine karar verildi.

Kocavezir İş Merkezi'nde yöneticilik yapan Hasan Gökçe, 18 Şubat 2015'te Seyhan ilçesi Emek Mahallesi'ndeki evinin önünde aracından inerken tabancayla öldürülmüştü.

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