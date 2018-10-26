HABER

Adana'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:40 | Son Güncelleme

Bir kişinin tüfekle öldürülmesine ilişkin davada yargılanan sanıklardan oğulun 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmasına, babasının ise beraatine karar verildi

Adana'da bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 2 sanıktan birine 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmesi, diğerinin de beraati kararlaştırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulsamet S. ile avukatı katıldı. Tutuksuz sanık baba M.S. ise duruşmaya gelmedi.

Abdulsamet S, savunmasında, pişman olduğunu dile getirdi.

"Keşke bu olay olmasaydı." diyen sanık, "O, hayatını kaybetti benim de geleceğim karardı." ifadesini kullandı.

Avukat Yelda Aslan da müvekkilinin hem babası hem de kendisine yönelik saldırıdan korunmak amacıyla ateş etmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Avukat, verilecek cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Abdulsamet S'ye "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını, cinayetin haksız tahrik altında işlediği ve sanığın duruşmadaki iyi halini değerlendirerek 10 yıl 10 aya indirildi.

Sanığın babası M.S'nin ise beraatine karar verildi.

Adana'da 3 Nisan 2017'de babasıyla tartışan Bahri Parlakkan'ı tüfekle öldürdüğü iddia edilen Abdulsamet S. tutuklanmıştı.

PARTNERYasemin modaya uyduYasemin modaya uydu
İzmir'de ve Manisa'da bedelli askerlik yapanlar terhis olduİzmir'de ve Manisa'da bedelli askerlik yapanlar terhis oldu
Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da (2)Süper model Natalia Vodianova, kadınlar için Antalya'da (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana cinayet davası duruşma

En Çok Okunan Haberler

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Brunson: Erdoğan'ın o sözünü duyduğumda çok korktum

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Pınar Altuğ yapılan yoruma yine sessiz kalmadı

Pınar Altuğ yapılan yoruma yine sessiz kalmadı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

'Trabzon'un Fethi' tarihi değişiyor! Başkanvekili açıkladı

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

Şahika Ercümen rekoru Cumhuriyetin 95'inci yılına hediye etti

Kabinenin Twitter ve Instagram karnesi

Kabinenin Twitter ve Instagram karnesi

Minik öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı

Minik öğrenciler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutladı

Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili kritik uyarı

Son dakika! Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili kritik uyarı

Burhaniye'de herkes loto talihlisini konuşuyor

Burhaniye'de herkes loto talihlisini konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.