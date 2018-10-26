Adana'daki cinayet davasında karar

Adana'da bir kişinin tüfekle öldürülmesiyle ilgili 2 sanıktan birine 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmesi, diğerinin de beraati kararlaştırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulsamet S. ile avukatı katıldı. Tutuksuz sanık baba M.S. ise duruşmaya gelmedi.

Abdulsamet S, savunmasında, pişman olduğunu dile getirdi.

"Keşke bu olay olmasaydı." diyen sanık, "O, hayatını kaybetti benim de geleceğim karardı." ifadesini kullandı.

Avukat Yelda Aslan da müvekkilinin hem babası hem de kendisine yönelik saldırıdan korunmak amacıyla ateş etmek zorunda kaldığını ileri sürdü. Avukat, verilecek cezada haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Abdulsamet S'ye "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını, cinayetin haksız tahrik altında işlediği ve sanığın duruşmadaki iyi halini değerlendirerek 10 yıl 10 aya indirildi.

Sanığın babası M.S'nin ise beraatine karar verildi.

Adana'da 3 Nisan 2017'de babasıyla tartışan Bahri Parlakkan'ı tüfekle öldürdüğü iddia edilen Abdulsamet S. tutuklanmıştı.

