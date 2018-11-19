Adana'daki cinayet davasında karar

Adana'da, bir kişinin otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan biri 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu Kenan S. ile ağabeyi tutuksuz Deniz S. ve sanık avukatları katıldı.

Son savunması sorulan sanıklardan Kenan S, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Kenan S'yi "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ardından "Haksız tahrik" indirimi uygulanan sanığın cezası 18 yıl hapse çevrildi.

Kenan S'ye ayrıca "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi. Toplam 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen Kenan S'nin tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

Sanıklar Deniz S. ve Fırat D. "kasten yaralama" suçundan 4 bin 40 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Kenan T, Mehmet B, Murat T. ve Şakir G'nin ise "kasten öldürmeye yardımcı olmak" suçunu işledikleri sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verildi.

- Olay

Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’ndeki lüks otomobilin içerisinde 1 Ocak 2017’de ağır yaralı bulunan Korkut Özgün, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

