HABER

Adana'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

Bir kişinin otomobilinde ölü bulunmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 kişinin yargılandığını davada sanıklardan birine 20 yıl hapis cezası verildi

Adana'da, bir kişinin otomobilinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili 3'ü tutuklu 7 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan biri 20 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu Kenan S. ile ağabeyi tutuksuz Deniz S. ve sanık avukatları katıldı.

Son savunması sorulan sanıklardan Kenan S, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, Kenan S'yi "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ardından "Haksız tahrik" indirimi uygulanan sanığın cezası 18 yıl hapse çevrildi.

Kenan S'ye ayrıca "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl hapis cezası verildi. Toplam 20 yıl hapis cezasına mahkum edilen Kenan S'nin tutukluluğunun devamı kararlaştırıldı.

Sanıklar Deniz S. ve Fırat D. "kasten yaralama" suçundan 4 bin 40 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Kenan T, Mehmet B, Murat T. ve Şakir G'nin ise "kasten öldürmeye yardımcı olmak" suçunu işledikleri sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verildi.

- Olay

Seyhan ilçesi Ova Mahallesi’ndeki lüks otomobilin içerisinde 1 Ocak 2017’de ağır yaralı bulunan Korkut Özgün, kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Güzel yıldız yeni filmine hazırlanıyorGüzel yıldız yeni filmine hazırlanıyor
Kılıçdaroğlu cenaze töreninin ardından Ankara'ya gittiKılıçdaroğlu cenaze töreninin ardından Ankara'ya gitti
İki yol ortasına yapılan camiye nasıl ulaşılacağı tartışmasıİki yol ortasına yapılan camiye nasıl ulaşılacağı tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet karar

En Çok Okunan Haberler

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat şoke etti

MasterChef Türkiye yarışmacısı Murat şoke etti

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

AK Parti yerel seçim temayül sonuçları! İstanbul, Ankara ve İzmir'de öne çıkan isimler

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Ünlülerin başına bela olan hackerlar yakalandı! Şantaj, ahlaksız teklif...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Konya'da sözde şeyhin mağdur ettiği genç her şeyi anlattı: Onu tahrik ettiğimi söyler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi sona erdi

Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Sözün bittiği yer! Türkiye'nin ilk balerininin heykeline tecavüz girişimi

Patara'da 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu: Nasıl geldiğini anlamamız çok zor

Patara'da 1000 yıllık Viking kılıcı bulundu: Nasıl geldiğini anlamamız çok zor

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Abdullah Cömert davasında karar açıklandı: Sanık polise 6 yıl 10 gün hapis cezası

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

Tarihi ilçe Palu'da sonbahar ve sis güzelliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.