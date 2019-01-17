Adana'daki cinayet davasında karar

Adana'da yoldan geçerken çatışan tarafların kurşununa hedef olan kadının ölmesine ilişkin davada yargılanan 9 sanıktan biri 17 yıl 11 ay, 6'sı ise beşer ay hapisle cezalandırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık İbrahim Kusen, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Savcı esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanık Kusen'in "kasıtla adam öldürme, yaralama", diğer sanıkların da "tehdit ve silah taşıma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanıklardan Kusen savunmasında, suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Kusen'i "öldürme, yaralama ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan" 17 yıl 11 ay hapisle cezalandırdı. Sanıklardan 6'sının "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan" beşer ay hapisle cezalandırılarak hükmün açıklamasının geri bırakılmasına, diğer iki sanığın ise beraatine karar verildi.

Merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 26 Aralık 2016'da İbrahim Kusen'in sokakta av tüfeğiyle havaya ateş etmesi nedeniyle komşusuyla arasında başlayan tartışma silahlı çatışmaya dönüşmüştü. Açılan ateş sonucu yoldan geçen Hatice Kazma (67) hayatını kaybetmiş, Gül Kazma yaralanmıştı.

