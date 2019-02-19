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Adana'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:35 | Son Güncelleme

Mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 13 yıl 4 ay hapse mahkum edilen sanık, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da mesai arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla 13 yıl 4 ay hapse mahkum edilen sanık, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılandığı davada 15 yıl hapis cezası aldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya tutuklu sanık Hanifi Akbaş ve tarafların avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden Cumhuriyet savcısı Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamına uyulması yönünde görüş sundu.

Sanık Akbaş ise savunmasında "kasten öldürme" suçlamasını kabul etmediğini belirterek olay sırasında ağır tahrik altında bulunduğunu öne sürdü.

Akbaş, "Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanık Hanifi Akbaş'ı ''kasten öldürme'' suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti.

Cinayeti haksız tahrik altında işlemesi ve duruşmadaki iyi halini göz önüne alan mahkeme heyeti cezayı daha sonra 15 yıla indirdi.

- Olay

2015 yılında Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan bir kebapçıda çalışan Abdullatif Ertürk sabah iş yerinden evine giderken göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının verdiği eşkal bilgilerinden, cinayetin Ertürk ile aynı iş yerinde çalışan 25 yaşındaki Hanifi Akbaş tarafından işlendiğini belirlemişti.

Akbaş hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmış, davanın görüldüğü Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararda, Hanifi Akbaş'a "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Karara duruşma savcısı itiraz etmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını eksik ceza tayini gerekçesiyle bozarak, yeniden yargılama yapılması için dosyayı mahkemeye göndermişti.

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