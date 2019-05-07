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Adana'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 13:52 | Son Güncelleme

Kent merkezinde bir motosikletlinin silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan 6 sanıktan kardeş olan ikisi müebbet hapis cezasına mahkum edildi - Dört zanlı hakkında ise beraat kararı çıktı

Adana'da, bir motosikletlinin silahla ateş edilerek öldürülmesiyle ilgili sanık iki kardeş müebbet ve 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı, diğer 4 sanık ise beraat etti.

10. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar Davut ve ağabeyi Habib Turgay ile sanıkların avukatları geldi. Tutuksuz sanıklar Ahmet T, Burhan Ö, Nalin Ö. ile Mehmet Ö. ise duruşmaya katılmadı.

Son sözleri sorulan sanıklardan Davut Turgay, önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek, "Öldürme kastıyla hareket etmedim." dedi.

Habib Turgay ise suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, Davut ve Habib Turgay kardeşleri "Tasarlayarak öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Duruşmadaki iyi halleri nedeniyle sanıkların cezaları daha sonra müebbet hapis cezasına indirildi.

İki sanığa ayrıca, "Ruhsatsız tabanca taşımak" suçundan 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanıkların ise beraatine hükmedildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Tekel Caddesi'nde, 13 Şubat 2018'de, motosikletiyle ilerlediği sırada silahlı saldırı sonucu yaralanan Serhat Demir, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, olayla ilgili şüphelileri yakalamıştı.

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