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Adana'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 13:05 | Son Güncelleme

Kentte 2014 yılında bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin, "cinayete azmettirme" suçundan yargılanan sanığın beraatine hükmedildi

Adana’da 2014 yılında bir kişinin evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin, "cinayete azmettirme" suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık hakkında beraat kararı verildi.

Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, bir enerji şirketi sahibi olan tutuklu sanık Şaban Gül ve avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, daha önce verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "cinayete azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Son savunması sorulan sanık Gül ise suçlamayı kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle oy çokluğuyla beraatine ve tahliyesine karar verdi.

- Olay

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde, enerji şirketinde çalışan Yemliha Bozkurt (40), 25 Haziran 2014'te evinin önünde başından tek kurşunla vurularak öldürülmüştü. Polis, 76 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemiş, cinayet zanlısının kullandığı otomobilin bulunması için 630 araç üzerinde çalışma yürütmüştü.

Yakalanıp hakim karşısına çıkartılan sanıklardan Ferhat Erdoğan ''tasarlayarak öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Yusuf Gün ise ''cinayete yardım'' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hakkında "cinayete azmettirme" suçundan arama kararı bulunan firari sanık Şaban Gül, ocak ayında teslim olmuş ve tutuklanmıştı.

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