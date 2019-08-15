Adana'daki cinayet davasında karar

Adana'da anlaşmazlık yaşadığı eski ortağını tabancayla öldürdüğü, 2 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa "kasten adam öldürme" suçundan 15 yıl, "yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ise 3 yıl 5 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdem Kadaş ile tutuksuz yargılanan 7 sanıktan üçü ile avukatları katıldı.

Karar öncesi son savunması istenen Kadaş, öldürülen Hüsnü Yaşar ile uzun yıllar ortaklık yaptıklarını belirterek, Yaşar'ın kardeşinin iş yerindeki bazı malzemeleri satması nedeniyle ortaklıklarını bitirdiklerini iddia etti.

Kadaş, Yaşar'ın iş yerinin önünden geçerken konuyu konuşmak için içeriye girdiğinde saldırıya uğradığını vurgulayarak, "İçeriye girdiğimde cisimlerle kafama vuruldu. Tabancamla korkutmak için havaya 2 kere ateş ettim. Hedef gözeterek ateş etmedim. Bu sırada Aziz isimli kişi elimi tutunca silah yeniden patladı. Hüsnü Yaşar'ın öldüğünü olaydan 2 gün sonra öğrendim." dedi.

Diğer sanıklar da önceki ifadelerini tekrarlayarak, beraatlerini talep etti.