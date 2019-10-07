Adana'daki cinayet davasında karar

Adana'da babalarını öldüren kişinin kardeşini, intikam amacıyla öldürdükleri ileri sürülen iki kardeş ile annelerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada bir sanık müebbet hapse mahkum edildi, diğer sanıklar beraat etti.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Serdar Kartal ile bazı tutuksuz sanıklar ve sanıkların avukatları katıldı.

Sanık Kartal, savunmasında olayda kesinlikle kan gütmediğini iddia etti.

Babalarının öldürülmesinden sonra annesinin kendilerine hep "Allah'a havale ettim" dediğini belirten Kartal, "Annem bize hiçbir zaman öç alma duygusu aşılamadı. O olaydan sonra halam, babamı öldüren şahsın bulunduğu mahallede oturmaya devam etti. Biz de gelir giderdik, hep onlarla karşılaşırdık. Aramızda hiçbir sorun olmadı. Bu olay olduğunda da babamı vuran şahıs açık cezaevinde idi, izne çıkıp geliyordu. Kan gütmüş olsam babamın katilini vurur öldürürdüm." ifadelerini kullandı.

Kartal, kendine ayrı hayat kurmak için taşındığı Muğla'da iş yeri açtığını, olay tarihinde Adana'ya kuzeni ile halası arasındaki bir meseleyi halletmeye geldiğini aktardı.