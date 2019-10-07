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Adana'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:44 | Son Güncelleme

Babalarını öldüren kişinin kardeşini, intikam amacıyla öldürdükleri ileri sürülen iki kardeş ile annelerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada bir sanık müebbet hapse mahkum edildi

Adana'da babalarını öldüren kişinin kardeşini, intikam amacıyla öldürdükleri ileri sürülen iki kardeş ile annelerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davada bir sanık müebbet hapse mahkum edildi, diğer sanıklar beraat etti.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Serdar Kartal ile bazı tutuksuz sanıklar ve sanıkların avukatları katıldı.

Sanık Kartal, savunmasında olayda kesinlikle kan gütmediğini iddia etti.

Babalarının öldürülmesinden sonra annesinin kendilerine hep "Allah'a havale ettim" dediğini belirten Kartal, "Annem bize hiçbir zaman öç alma duygusu aşılamadı. O olaydan sonra halam, babamı öldüren şahsın bulunduğu mahallede oturmaya devam etti. Biz de gelir giderdik, hep onlarla karşılaşırdık. Aramızda hiçbir sorun olmadı. Bu olay olduğunda da babamı vuran şahıs açık cezaevinde idi, izne çıkıp geliyordu. Kan gütmüş olsam babamın katilini vurur öldürürdüm." ifadelerini kullandı.

Kartal, kendine ayrı hayat kurmak için taşındığı Muğla'da iş yeri açtığını, olay tarihinde Adana'ya kuzeni ile halası arasındaki bir meseleyi halletmeye geldiğini aktardı.

Halasının evine giderken tesadüfen bir büfede durup içecek almak istediğini anlatan Kartal, şunları ifade etti:

"Büfenin Seydi Özacar'a ait olduğunu bilmiyordum. Onu görünce şaşırdım. Kendisini tanıdım, o da beni tanıdı. Elini tezgahın altına doğru atınca silah çıkartacak sandım. Bunun üzerine silahımı çıkararak ateş ettim. Sonra arabaya binip halamın evine gittim. Halamın bu olaydan haberi yoktu. Kesinlikle kan gütme duygum yoktur. Anlık gelişmiş bir olaydır. Böyle olmasını ben de istemezdim, çok üzgünüm, pişmanım. Kendi hayatımı kararttım."

Diğer sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Serdar Kartal'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Diğer sanıklar ise beraat etti.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Aliya İzzetbegoviç Bulvarı'nda büfe işleten Seydi Özacar (46), 12 Mayıs 2017'de uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Olayda hayatını kaybeden Özacar'ın kardeşi Fırat Özacar’ın 2007 yılında Serdar Kartal'ın babası Mehmet Kartal'ı öldürdüğü, zanlının da alınan aile kararıyla cinayeti işlediği iddia edilmişti. Yürütülen soruşturma sonrası Serdar Kartal, kardeşi, annesi ve halasının da aralarında olduğu 11 şüpheli hakkında dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adana-serdar

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