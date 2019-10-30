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Adana'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 13:25 | Son Güncelleme

Kavgayı ayırmaya çalışan kişinin av tüfeğiyle ölümüne ilişkin 6 sanık, 5 yıl ile 14 yıl 2 ay arasında hapis cezalarına mahkum edildi

Adana'da çıkan kavgayı ayırmak isteyen kişinin av tüfeğiyle öldürülmesi ile ilgili yargılanan 1'i tutuklu 6 sanığa 5 yıl ile 14 yıl 2 ay arasında hapis cezaları verildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, Yakup Batan'ı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen tutuklu Özcan Ö. ile sanıkların avukatları katıldı.

Öldürülen Yakup Batan'ın annesi Meliha Batan, oğlunun planlanarak öldürüldüğünü iddia ederek sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Özcan Ö, olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık Özcan Ö'yü "kasten adam öldürme" suçundan önce müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ardından Özcan Ö'nün cezası, cinayeti haksız tahrik altında işlediği ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle 14 yıl 2 aya indirildi.

16-17 yaşlarındaki sanıklarından A.G. ve Ş.B'ye 9 yıl 5 ay 10'ar gün, R.A, S.Ö. ile Ö.B'ye ise 5’er yıl hapis cezası verildi.

Heyet, Özcan Ö'nün tutukluluğunun devamını, sanıklar A.G. ve Ş.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasını kararlaştırdı.

Gülbahçesi Mahallesi 13374 Sokak'ta, 25 Mart'ta Yakup Batan (30), tüfekle ateş edilmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesinde kurtarılamamıştı.

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