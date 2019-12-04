HABER

Adana'daki cinayet davasının sanığı, müebbet hapis istemiyle yeniden hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

Yargıtayın yerel mahkemenin beraat kararını bozmasının ardından yeniden yargılanmaya başlanan sanık tutuklandı

Adana'da iki kişinin öldürülmesi, bir kişinin de bıçakla yaralanmasıyla ilgili iki kişinin hapis cezasına çarptırıldığı davada beraat eden sanığın, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 30 Haziran 2012'de Zorap Süleyman (27) ile Ahmet Nair’in (27) silahla vurularak öldürülmesi, Civan K'nin de bıçakla yaralanmasıyla ilgili davada yargılanan sanıklardan Fırat Bora’ya 24 yıl, Süleyman Sarı’ya ise 14 yıl hapis cezası verilmesine, Metin S. ile Mithat S'nin ise beraatine yönelik kararı onadı.

Beraatine karar verilen Murat Bora ile ilgili kararı ise sanığın hapis cezası verilen kardeşi Fırat ile "fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği" gerekçesiyle bozan Yargıtay, Bora'nın müşterek fail olarak müebbet hapisle cezalandırılması, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine Murat Bora, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

Müştekiler Yeşim P. ve Gülbahar S'nin de katıldığı duruşmada sanık, suçlamayı kabul etmedi.

Daha önce 3 yıl boyunca yargılandıklarını ifade eden Bora, maktul Ahmet Nair’i kendisinin hastaneye götürdüğünü belirterek, "Kamera kayıtlarından da benim götürdüğüm sabittir. Ben böyle bir suç işlemişsem niye benim elimden barut izleri almıyorlar. 10 çocuğum vardır, 9'unu okutuyorum, vicdanım rahattır." dedi.

Savcı mütalaasında, sanığın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasını istedi.

Tekrar söz verilen Murat Bora ise mütalaayı kabul etmediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Kavga hastanede de sürmüştü

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde 30 Haziran 2012'de iki grup arasında çıkan kavgada, Zorap Süleyman ile Ahmet Nair tabanca ve av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Ölenlerin morga kaldırıldığı hastanede çıkan kavgada da Civan K. bıçakla yaralanmıştı.

Yargılama sürecinde sanıklardan Fırat Bora "kasten öldürme, yaralama ve ruhsatsız silah bulundurmak" suçlarından 24 yıl, Süleyman Sarı, "kasten öldürme ve ruhsatsız silah bulundurmaktan" 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Hasdal'da beton mikseri askeri alana uçtuHasdal'da beton mikseri askeri alana uçtu
Su kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardıSu kuyusuna düşen ineği itfaiye kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana cinayet dava

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Sigarada yeni dönem! Yarın başlıyor

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Engin Altan Düzyatan'dan hayranlarını üzen karar

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Termik santrallere filtre takılmasını erteleyen madde kanundan çıkarıldı

Çok konuşulmuştu! O madde kanundan çıkarıldı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

Eşinin üzerine kaynar su dökmüştü! O koca yeniden gözaltına alındı

Uludağ'da kayıp dağcıları bulmak için bölgede olan AKUT ekibi kayboldu

Uludağ'da şimdi de AKUT ekibi kayboldu!

Şehidi ambulansta gören köpek zincirini koparıp peşinden koştu

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

MSB açıkladı: PKK/YPG 45 sivili katletti, 244 sivili de yaraladı

Kızına cinsel istismardan 30 yıl hapis verilen babaya tahliye

Kızına cinsel istismardan tutuklanmıştı! Şoke eden karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.