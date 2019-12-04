Adana'daki cinayet davasının sanığı, müebbet hapis istemiyle yeniden hakim karşısında

Adana'da iki kişinin öldürülmesi, bir kişinin de bıçakla yaralanmasıyla ilgili iki kişinin hapis cezasına çarptırıldığı davada beraat eden sanığın, Yargıtayın bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 30 Haziran 2012'de Zorap Süleyman (27) ile Ahmet Nair’in (27) silahla vurularak öldürülmesi, Civan K'nin de bıçakla yaralanmasıyla ilgili davada yargılanan sanıklardan Fırat Bora’ya 24 yıl, Süleyman Sarı’ya ise 14 yıl hapis cezası verilmesine, Metin S. ile Mithat S'nin ise beraatine yönelik kararı onadı.

Beraatine karar verilen Murat Bora ile ilgili kararı ise sanığın hapis cezası verilen kardeşi Fırat ile "fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği" gerekçesiyle bozan Yargıtay, Bora'nın müşterek fail olarak müebbet hapisle cezalandırılması, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirtti.

Bunun üzerine Murat Bora, Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden hakim karşısına çıktı.

Müştekiler Yeşim P. ve Gülbahar S'nin de katıldığı duruşmada sanık, suçlamayı kabul etmedi.