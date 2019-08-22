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Adana’daki dehşetin kurbanlarına otopsi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 16:05 | Son Güncelleme

Adana’da cinnet getiren ordudan atılan astsubayın silahla öldürdüğü 3 kişiden biri olan Necmettin Şahinoğlu’nun cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı.Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’daki dehşetin kurbanlarına otopsi

Adana’da cinnet getiren ordudan atılan astsubayın silahla öldürdüğü 3 kişiden biri olan Necmettin Şahinoğlu’nun cenazesi otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi’nde meydana geldi. Hayati Özkaya, mobiletle giderken açılan ateş sonucu yere yığılarak hayatını kaybetti. Bir süre sonra ise ilk olayın yaklaşık 500 metre uzağında kahvehaneden tabanca sesleri geldi. Kahvehane sahibi Okan Develi ile arkadaşı 65 yaşındaki Necmettin Şahinoğlu da tabanca ile başlarından vurularak hayatını kaybetti.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahinoğlu’nun cenazesi yakınları tarafından Buruk Mezarlığı’na defnedilmek üzere Adli Tıp Kurumu morgundan alındı. Okan Develi ile Hayati Özkaya’nın otopsi işlemleri sürüyor.

Adana’daki dehşetin kurbanlarına otopsi

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