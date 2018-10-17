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Adana'daki FETÖ davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 14:23 | Son Güncelleme

Farklı meslek gruplarına mensup 7 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan 4'ünün hapisle cezalandırılması, 3'ünün ise beraatine karar verildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan farklı meslek gruplarına mensup 7 kişinin yargılandığı davada, sanıklardan 3'ü 7 yıl 6'şar ay, biri de 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Özer Er, Gökhan Özdemir ve tutuksuz yargılanan Ahmet Gök, Tuba Dikmen, Ş.A, A.G. ve E.K. ile avukatları katıldı.

Sanık Özdemir, savunmasında, mahkemeye ulaşan ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmediğini söyledi.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren Özdemir, beraatini talep etti.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar Er, Gök ve Özdemir'in 7 yıl 6'şar ay, Dikmen'in 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına, diğerlerinin ise beraatine karar verdi.

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