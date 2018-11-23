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Adana'daki FETÖ sanığı eski askerlerin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 15:18 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 18 eski astsubayın yargılandığı davanın duruşması görüldü

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve ankesörlü telefonlardan örgütün mahrem imamlarıyla periyodik ve ardışık arama yöntemiyle iletişim kurduğu iddia edilen tutuksuz 18 eski astsubayın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K, E.D, E.Ö, E.T, M.Ç, M.G, M.K, R.O, S.Ö, M.Ş, A.Ç. ve T.Y. ile avukatları katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Sanık M.Ç. savunmasında, ankesörlü sabit hatlardan örgütün mahrem imamlarıyla görüşmediğini iddia etti.

FETÖ üyesi olmadığını ileri süren M.Ç, hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılması ve beraatine karar verilmesini istedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi. Adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını isteyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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