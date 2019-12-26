Adana'daki FETÖ sanığı eski astsubayların yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün ''mahrem imamları''yla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla yargılanan tutuksuz 17 eski astsubayın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık M.G, askeri okuldan mezun olduktan sonra Erzurum'da göreve başladığını ve örgüt mahrem imamının kendisiyle irtibata geçtiğini söyledi.

Erzurum'da FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldığını belirten sanık M.G, ''Bu toplantılarda örgüt elebaşının kitapları okutuluyor ve kasetleri izletiliyordu. 2000 yılında Ankara'ya tayinim çıktığında farklı bir mahrem imam gözetiminde sohbet toplantılarına katılmaya devam ettim. Ben FETÖ içerisinde 'Mahmut' kod adını kullandım. 17-25 Aralık'tan sonra da örgütsel toplantılara gitmeye devam ettim. Sohbet toplantısına mahrem imamlar, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle arayarak çağırıyordu. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ederim.'' dedi.