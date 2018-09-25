Adana'daki FETÖ/PDY davaları

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan eski hakim ile ev hanımı sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya eski hakim Nurdan Okumuş ve avukatı katıldı.
Sanık Okumuş savunmasında FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını ifade ederek, ''ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
Cumhuriyet savcısı sanığın cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde mütalaasını bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık Okumuş'u ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen tutuklu sanık ev hanımı Hatice Karatosun da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanığın kararla beraber tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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