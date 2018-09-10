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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 16:48 | Son Güncelleme

"Gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanan ve örgütün Adana il eğitim danışmanı olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanan ve örgütün Adana il eğitim danışmanı olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık M.Ö. ve avukatı katıldı.

Sanık M.Ö. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadığını savundu.

Hakkında açılabilecek soruşturmalardan kaçabilmek için sahte kimlik kullandığını ise kabul eden M.Ö. tahliyesini ve beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın ByLock kullanıcısı olması, dosyadaki mevcut delil durumu ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz olacağı hususları dikkate alınarak mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık M.Ö'nün tutukluluk halinin devamını kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik 29 Nisan'da yapılan operasyonda Döşeme Mahallesi'nde örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde sahte kimlikle yakalanan M.Ö. hakkında örgütün Adana il eğitim danışmanı olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

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