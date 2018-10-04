Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de olduğu eski Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü çalışanı biri tutuklu 22 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Öncü Barış E. ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.
Öncü Barış E, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını iddia etti.
FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne süren sanık, "Hakkımdaki mahrem imam iddiasını ve tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.
Diğer sanıklarda suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini istedi.
Cumhuriyet savcısı, Öncü Barış E'ye ilişkin dosyanın hakkındaki başka bir dava nedeniyle ayrılması ve sanığın mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de Öncü Barış E. yönünden dosyanın ayrılmasına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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