Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan doktor ve eski sağlık çalışanı 1'i tutuklu 24 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Yusuf Çelik ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen İ.K, Adana'da KHK ile kapatılan Sağlık Mensupları Derneğinde (SAMADER) 2012- 2013 yıllarında çalıştığını ve huzurda bulunan sanık Yusuf Çelik'in dernekte doktorlara sohbet abiliği yaptığını söyledi.

Sanık Yusuf Çelik'in dernekte toplanan burs, bağış ve himmetleri organize ettiğini belirten İ.K, şöyle devam etti:

''Mütevelli heyeti adı verilen husus, derneğin resmi kağıt üzerindeki yönetim kurulu dışında A takımı olarak kabul edebileceğimiz yönetim kuruludur. Bu heyet, burs, himmet, gazete, dergi ve kurban gibi konuların organizasyonundan sorumluydu. Mütevelli 30-40 kişiden oluşurdu. Derneğin yönetim kurulu ise mütevelli heyetinden sağlam olan kişilerden seçilirdi. Toplanan himmet ve bağışları Yusuf Çelik bir yerlere götürüyordu. Ancak kime ve nereye verdiğini bilmiyorum.''