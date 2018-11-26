HABER

Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 18:38 | Son Güncelleme

FETÖ elebaşı Gülen ve eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aldırmaz'ın da aralarında bulunduğu 5'i firari 17 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz'ın da yer aldığı 5'i firari 17 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen S.D. Adana'da 2009-2015 yıllarında sözde Seyhan "eyalet imamı" olarak görev yaptığını ve huzurda bulunan sanık M.D'yi tanıdığını söyledi.

Esnafın örgüt hiyerarşisinde bir görevi olmadığını belirten S.D, ''FETÖ tanınan ve bilinen esnafı vitrine koyar. Bu şahıslar lokomotif olarak kullanılarak daha fazla kişiyi yanlarına çekmeye çalışır. Sanık M.D. haftalık olarak düzenlenen sohbetlere katılırdı. Himmet verdiğini ve burs topladığını biliyorum. Sanık M.D'yi yurtta düzenlenen mütevelli toplantısında da gördüm.'' dedi.

Sanık M.D. ise hakkındaki iddiaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi.

Savunması alınan diğer tutuksuz sanıklar da taşınmazları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, yakalamalı sanıklar için dosyanın tefrik edilmesi ve esas hakkındaki mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına tevdi edilmesi yönünde mütalaa bildirdi.

Mahkeme heyeti, haklarında tutuklanmak üzere yakalama emri bulunan FETÖ elebaşı Gülen ve firari sanıklar Kemal Elibal, Cemal Soncu, Sultan Sözeri ile Ömer Ekinci yönünden dosyanın ayrılmasına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Güzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildiGüzellik kraliçesine çıplak poz şoku! Diskalifiye edildi
Beyaz Cennet kadına şiddete dikkat çekmek için turuncu ışıkla aydınlatıldıBeyaz Cennet kadına şiddete dikkat çekmek için turuncu ışıkla aydınlatıldı
Haluk Levent’ten işten çıkarılan market zinciri işçilerine destekHaluk Levent’ten işten çıkarılan market zinciri işçilerine destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erteleme FETÖ/PDY davası savunma tanık beyanları

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı jet hızında boşandı! Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'dan Acun Ilıcalı açıklaması

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul'da düşen askeri helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan flaş sözler: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisinden çok konuşulacak karar!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Bu kavga iddiası gündemi sarsar: Saray içi darbe!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Dikkat çeken açıklama: Hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Sancaktepe'deki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Cemal Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama

Kaşıkçı cinayeti için flaş açıklama: Cesedi...

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.