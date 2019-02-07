Adana'daki FETÖ/PDY davası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan, eski Ceyhan Belediye Başkanı Alemdar Öztürk ve örgütün "Yargıtay imamı" olduğu öne sürülen Mehmet Rasim Kuseyri'nin de aralarında yer aldığı 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Alemdar Öztürk ile A.K, A.A, A.K, E.K, E.E, O.Ö, R.A, Z.C.K. ve avukatları hazır bulundu.
Başka suçlamalardan tutuklanan sanık Kuseyri ise bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.
Kuseyri, savunmasında, dosya kapsamında gelen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda aleyhe herhangi bir husus olmadığını ileri sürdü.
Suçlamaları kabul etmeyen Kuseyri, beraatine karar verilmesini istedi.
Sanık Öztürk de FETÖ/PDY ile bir bağlantısının olmadığını savundu. Hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılması isteyen Öztürk, beraat talebinde bulundu.
Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması ve beraat talebinde bulundu.
Değerlendirmesi alınan cumhuriyet savcısı ise sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti de sanıklar hakkında uygulanan adli kontrollerin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
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