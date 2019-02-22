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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 18:43 | Son Güncelleme

Örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, eski askeri okul öğrencisi 6 sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, eski askeri okul öğrencisi 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.K, H.B, M.T.D, R.S, R.A.Y. ve V.Ö. ile avukatları katıldı.

Sanık A.K. savunmasında, sabit hatlar üzerinden kimseyle görüşmediğini belirterek, "FETÖ üyesi değilim. Mecid, Cevdet ve Halil kod adlı kişileri tanımıyorum. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Sanık V.Ö. de 13 yaşında örgüte ait evlere ders çalışmak amacıyla gittiğini belirterek, ''Bizi bu yapıya mensup kişiler ders çalışmaya çağırıyordu. Huzurda bulunan sanık M.T.D. ile beraber bu evlere gittik. Emniyet ifademde detaylı beyanlarda bulundum. Hepsini tekrar ederim. Etkim pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istiyorum.'' diye konuştu.

Diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmederek, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

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