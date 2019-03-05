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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:38 | Son Güncelleme

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve aralarında FETÖ'nün mahrem imamlarının da olduğu iddia edilen eski öğretmen tutuksuz 26 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan ve aralarında FETÖ'nün mahrem imamlarının da olduğu iddia edilen eski öğretmen tutuksuz 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak tüm sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılması ve sanıklar M.B.A, A.C.A, A.G.A, S.G, D.D, T.K. ve Ş.K'nın örgütsel konumu ve almaları muhtemel ceza karşısında kaçma şüphesi dikkate alınarak tutuklanmalarına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık M.G, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "FETÖ terör örgütü üyesi değilim. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek esas hakkında savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti de sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

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