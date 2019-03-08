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Adana'daki FETÖ/PDY davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

Terör örgütünün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski asker 2'si tutuklu 9 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri iddia edilen eski asker 2'si tutuklu 9 sanığın duruşması görüldü.

13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İbrahim Halil K. ve Mehmet P. ile tutuksuz sanıklar M.Ç, O.U, E.K, T.G, E.G, S.G. ve A.A. ile avukatları katıldı.

Sanık İbrahim Halil K, savunmasında, FETÖ/PDY'nin ''mahrem imamları'' ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini iddia ederek, ''FETÖ/PDY terör örgütü üyesi değilim. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Duruşma savcısı, mütalaasında, dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak, tutuklu sanıklar İbrahim Halil K. ve Mehmet P'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar İbrahim Halil K. ve Mehmet P'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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